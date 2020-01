A Casale arriva il circo con gli animali. Cosa ne pensate?

CASALE - Da giovedì 23 a lunedì 27 gennaio a Casale in piazza d'Armi ci sarà il circo di Moira Orfei, uno dei più antichi d'Italia. La tradizione della celebre famiglia circense ora è portata avanti da Stefano Orfei. Tra le esibizioni anche quelle degli animali e, benchè sul sito del circo si rassicuri sul loro utilizzo rispettoso "Sono i nostri partner, i nostri amici e sono parte integrante della nostra famiglia. Il loro benessere è la nostra massima priorità", sui social network i casalesi da diversi giorni stanno dibattendo sull'opportunità o meno che la città ospiti un evento del genere.

Nelle scorse settimane il Ministro delle Attività Culturali Alberto Bonisoli ha annunciato di essere al lavoro per realizzare nei primi mesi del 2020 il Decreto attuativo della Legge del 2017 sullo spettacolo, ovvero l’atto che vieta l'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti. In attesa di una legge nazionale infatti, il Comune può poco: potrebbe dire, con un regolamento in parole povere "Non si ospitano spettacoli di tipo circense con animali nel mio territorio" ma, così facendo, si esporrebbe alle agevoli impugnazioni dei circensi.

Il vigente regolamento per la concessione delle aree per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri menziona il tema in un comma, all'articolo 31 del Titolo III: "Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali".

La Polizia Locale riceve la richiesta di occupazione del suolo pubblico, quindi l'Asl, dopo la concessione, è competente per valutare su come vengono gestiti gli animali impiegati.

Ad oggi, in conclusione (ed è così sostanzialmente da sempre) gli uffici comunali non possono vietare che a Casale, seguendo le pratiche burocratiche del caso, arrivi un circo con animali.

