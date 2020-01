Da domani su La Repubblica la storia dello scudetto del Casale

CASALE - L'attesa è finita. Da domani, lunedì 20 gennaio, per 6 settimane (con un nuovo capitolo ogni lunedì), l'epica avventura del Casale Football Club, che nel 1913/14 vinse lo scudetto, sarà a disposizione di tutt'Italia.

Lo farà grazie a "La Stella di Cartone", podcast di La Repubblica frutto del lavoro di Gianfelice Facchetti, Giovanni Cerino Badone, Marco Boarino e Gipo Gurrado (questi ultimi due autori del celebre "Veleno").

Dopo i testimonial del mondo dello sport dello scorso autunno, quando sulla pagina Facebook "La Stella di Cartone" si sono intervallati tra foto e video tra gli altri Roberto Mancini, Beppe Bergomi, Billy Costacurta, Javier Zanetti e Riccardo Cucchi è stata la volta delle figurine, che sono state realizzate dai grafici della Panini con le immagini dei protagonisti dell'impresa del Casale (anche se all'epoca le figurine non c'erano ancora) e pubblicate su internet, un giorno dopo l'altro, come in un conto alla rovescia.

Ma, come dicevamo, ora l'attesa è finita, lo dice Gianfelice Facchetti: «Una storia di calcio d'altri tempi, una storia tutta da ascoltare» con le testimonianze di tanti casalesi coinvolti, come gli storici della maglia nerostellata Gianni Turino e Giancarlo Ramezzana...

Cos'è un podcast?

Si tratta di un blog pubblicato a intervalli più o meno regolari, presentato come file audio. A differenza della radio, l'episodio di un podcast si può ascoltare in qualsiasi momento dal pc o dallo smartphone.