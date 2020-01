Esonerato Scazzola, la squadra a Martini

ALESSANDRIA - Cristiano Scazzola non è più l'allenatore dell'Alessandria. Fatale la sconfitta a Renate, soprattutto la prestazione disastrosa e alcune scelte che non hanno convinto.

Ieri sera un summit societario e pochi minuti fa l'annuncio: esonero del tecnico e soluzione interna.

La squadra è stata affidata all'allenatore in seconda Marco Martini, una scelta, a quanto risulta, fino alla fine della stagione e non in attesa di un altro mister.

A Scazzola i ringraziamenti di rito "per l'impegno pofuso in questi mesi" (quasi 8). Martini è il 13° sulla panchina dei Grigi da quando Di Masi è diventato proprietario del club. 'Din Din', che ha già avuto una esperienza di primo allenatore a Rimini, dirigerà la squadra nell'allenamento di domani pomeriggio.