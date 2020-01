Evo Volley in fuga, schiacciata Bonprix

LESSONA - In un turno di C femminile segnato per le nostre squadre da una serie di 3-0, quello più importante è quello con cui l'Evo Volley regola in trasferta le avversarie del Bonprix Teamvolley seconde in classifica che con una vittoria piena avrebbero potuto avvicinarsi ad un punto mentre ora si trovano distanziate di sette lunghezze da una capolista che infila la dodicesima vittoria in fila e che per strada ha lasciato solo tre parziali in tutto il campionato. I parziali (16-25, 18-25, 21-25) raccontano il dominio delle ragazze di Ruscigni che ora hanno la strada spianata verso il finale di stagione.

Nella stessa categoria, bene Fortitudo Nuova Elva che supera 3-0 (25-18, 25-13, 25-15) Cargo Broker Leinì e si rialza in classifica mentre Cantine Rasore incassa l'ennesima sconfitta 0-3 (26-24, 25-21, 25-14) a Verbania con Rosaltiora e rimane mestamente in fondo alla classifica così come Novi che non riesce a strappare nemmeno un set nella trasferta a Santena (25-15, 25-17, 25-16).

In C maschile bella vittoria di Negrini Acqui che con un 3-1 su Volley Novara che è la più immediata inseguitrice mantiene contatto con la coppia di testa: dopo aver vinto il primo set 25-15 i ragazzi di Astori hanno un momento di sbandamento nel secondo perso 20-25 ma poi trovano il filo giusto e chiudono terzo e quarto parziale 25-17 e 25-21. Sconfitta esterna invece per Plastipol travolta 3-1 (33-31, 25-22, 22-25, 25-21) a Biella da Ilario Ormezzano Sai Spb che dopo la maratona del primo set trova le energie mentali per imporsi anche nel secondo e nel quarto.

In serie D doppia vittoria per Evo Tre Colli con un 3-0 (25-22, 25-18, 25-8) al San Raffaele penultimo che vale il quarto posto in classifica e per Zs Ch Valenza che superando 3-1 (25-14, 25-20, 24-26, 25-21) Nixsa Allotreb aggancia per una notte in testa alla classifica Bellinzago impegnata oggi a Moncalieri. Dopo Novi, Stamperia Alicese supera anche Cetip/Makhymo: lo 0-3 (13-25, 17-25, 18-25) a Mombarone lascia gli acquesi in fondo alla classifica mentre proprio i novesi giocheranno oggi alle 18 ospitando Meneghetti.