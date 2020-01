Il Casale torna a vincere: decidono Di Lernia e Coccolo

CASALE - Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Torna a vincere il Casale, che al 'Palli' supera l'ostacolo Vado (2-0) e si ripropone nelle zone che contano della classifica.

I nerostellati si portano in vantaggio al 9’ quando Di Lernia raccoglie il cross rasoterra di Coccolo e non sbaglia; raddoppia dopo soli due minuti la squadra di Buglio, stavolta con il sigillo di Coccolo che, servito dal pallone perfetto di Poesio, chiude sostanzialmente la pratica con larghissimo anticipo. Gli avversari del Vado, infatti, non impensieriscono mai la difesa locale: l’unica occasione verso la fine della prima frazione di gioco con la conclusione degli ospiti ben controllata da un attento Tarlev.

Nella ripresa continua a tenere il pallino del gioco il Casale, che più volte si avvicina alla porta avversaria senza però trovare la via del gol; Di Renzo al 20' va vicino al 3-0, poi poco dopo è ancora Casale in avanti con il tiro del solito Coccolo deviato in corner da Illiante. Sul finale doppia occasione da gol per i padroni di casa, ma prima Coccolo e poi Poesio non finalizzano in rete. Tre punti importanti per gli uomini di Buglio che si riscattano dopo la sconfitta con la Lavagnese.

Casale - Vado 2-0

Tarlev, Bianco, Villanova, Todisco (st 30’ Sadouk), Cintoi, Pinto, Coccolo (st 40’ Pisanello), Poesio, Di Renzo, Di Lernia, Vecchierelli (st 40’ Cappai). A disp.: Hoxha, Fabbri, Mullici, El Khayari, Brugni, A. Buglio. All.: F. Buglio

Vado: Illiante, Casazza, Dagnino, Redaelli, Castaldo, Guarco, Tomasini, Gallo, Alessi, Ignacio, Rotolo. A disp.: Faggiano, Tona, Bruschi, Ricchebuono, Alberto, Fossati, Cecon, Pittaluga, Terzoli. All.: Tarabotto

Arbitro: Mozzo Mattero di Padova

Assistenti: Portella di Frattameggiore, Sciammarella di Paola

Note: ammoniti Villanova e Vecchierelli per il Casale