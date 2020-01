Grigi a Gozzano con Martini. Con l'Olbia il nuovo tecnico

La sconfitta con il Renate è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo da tempo. Sicuramente dal ko con la Pergolettese, quando la panchina aveva vacillato (e molto), anche se l'origine è già nei 20 minuti finali con l'Albinoleffe. "Una involuzione difficile da spiegare - sottolinea Fabio Artico - e le responsabilità, probabilmente, non sono tutte sole dell'allenatore. Sono venute a mancare certezze, la squadra è andata, soprattutto mentalmente, in difficoltà".

Per questo Cristiano Scazzola è saltato, decisione presa dal ds - "ho la responsabilità tecnica" - concordata con la società, "qui si condivide tutto". Anche la scelta di affidare l'Alessandria a Marco Martini, traghettatore per una gara, mercoledì a Gozzano, "con l'Olbia in panchina credo proprio che andrà il nuovo tecnico". Contatti in corso, "più profili". L'identikit? "un allenatore che capisca per quali obiettivi è stata costruita questa squadra, in cui credo, crediamo, tutti". Un allenatore con contratto anche per la prossima stagione? "Non necessariamente: a me interessa finire bene questa".