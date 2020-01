Amianto: in provincia 13mila siti censiti, come vanno le bonifiche?

PROVINCIA - Sono in corso di svolgimento al tribunale di Vercelli le udienze preliminari del processo "Eternit bis". Il Gup dovrà decidere sul rinvio a giudizio nei confronti di Stephan Schmidheiny, ultimo patron dell'Eternit ancora in vita: sarà processato per omicidio volontario di 392 morti d'amianto casalesi, per omicidio colposo oppure, come chiedono i suoi avvocati, verrà emessa una sentenza di non luogo a procedere?

Parallelamente alla battaglia giudiziaria (si torna in aula venerdì 24 gennaio), il territorio provinciale è interessato da quella per la bonifica: i siti con amianto (limitando l'analisi alle sole coperture) sono ben 13mila. Il Casalese ad oggi può a ragione essere considerato il territorio più deamiantizzato d'Italia, ma resta veramente molto ancora da fare, in tutta la provincia.

