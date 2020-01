“Imitamorfosi”: Claudio Lauretta a teatro per i bambini prematuri

ALESSANDRIA - Io Arrivo Prima è un'associazione nata per sostenere i genitori dei bambini prematuri e per migliorare la qualità della degenza dei neonati nati pretermine in tutta la provincia e ricoverati presso l'Ospedale Infantile. Dal febbraio 2013 il nucleo iniziale di volontarie si è accresciuto promuovendo nuove attività e momenti di sensibilizzazione per affrontare la tematica della nascita pretermine e dell'importanza dell'allattamento al seno. Sabato 1° febbraio alle 21 al Teatro Alessandrino di via Verdi si terrà lo spettacolo Imitamorfosi di Claudio Lauretta con Sandro Picollo per raccogliere fondi per l'associazione (prevendita al Teatro Alessandrino, tel. 0131252644 o su Ticketone).

Io Arrivo Prima è costituita da mamme e papà che hanno vissuto l'esperienza della prematurità e che da un momento all'altro si sono trovati a gestire nello stesso tempo il ricovero di mamma e bambino spesso sottopeso e con complicanze. L'essere supportati da chi ha già vissuto l'esperienza è di aiuto e di sostegno e così genitori, medici, infermieri, fisioterapiste offrono tempo e mettono a disposizione capacità professionali a chi ne ha bisogno. Negli ultimi la rete di collaborazione si è allargata e grazie ai Bric, all'Associazione Mano di Stella, Associazione Avoi, Accornero, Vespa Club, Un cane per sorridere, Cuore di Maglia si sono raggiunti grandi risultati.

Imitatore, attore e comico visto a Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk, Claudio Lauretta, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di Di Pietro, Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Fabio Volo, Giuliano Ferrara, Giovanni Floris, Claudio Bisio, Matteo Renzi, Carlo Calenda e tantissimi altri. Sua la voce dello spot tormentone del “12.40”, in onda su tv e radio nazionali. Fa parte del cast fisso di Ciao belli su Radio Deejay.