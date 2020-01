"In tabaccheria mi chiedono persino il latte"

ALESSANDRIA - «Non è vero che non c’è più bisogno del Centro Dea. Anzi, è necessario ridare valore a un complesso che è sempre stato molto importante per questa parte del quartiere, perché la gente ne ha ancora bisogno. Ne ho testimonianze quotidiane».

La signora Anna Bisio gestisce la tabaccheria all’interno del complesso, oramai in stato di abbandono, tra via Maria Bensi e via Paolo Sacco e non accetta di fare i conti con una situazione del genere.

«Qui non c’è più nessuno - racconta insieme alla cognata Stefania, che la aiuta a mandare avanti l’attività - ma le necessità rimangono. Penso per esempio alle tante persone anziane che vivono da queste parti e che, poco alla volta, sono rimaste senza un servizio fondamentale. Perché molti, per esempio, non hanno la possibilità di prendere la macchina e di raggiungere il supermercato più vicino».