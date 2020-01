"Mio figlio salvato due volte dal medico alessandrino"

ALESSANDRIA - «Non potevo scegliere mani migliori a cui affidarti, amore mio Giuseppe Bruno. Le mani di questo grande uomo ti hanno salvato la vita quindici anni fa e io non posso che essere tranquilla affidandoti a lui. Vai ora, che torneremo a ruggire più forti di prima ben presto!»: firmato Giusy Taverna, donna - e mamma - residente in Calabria.

Questo post, scritto qualche giorno fa sulla pagina Facebook del dottor Alessio Pini Prato, direttore della Struttura complessa di Chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliera ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’, ha colpito tanti alessandrini, che infatti hanno commentato confermando le qualità del medico.



Ma cosa è accaduto? «È accaduto che il dottor Pini Prato, per la seconda volta, ha salvato la vita a mio figlio», racconta la Taverna, raggiunta al telefono sulla via del ritorno a casa, dopo l’operazione.