Per i genitori ci sono gli incontri del Centro Famiglie 2.0

NOVI LIGURE — Riprendono al Centro Famiglie 2.0 di Novi Ligure gli incontri dedicati ai genitori di bambini da zero a 6 anni. Gli incontri, dal titolo “Due ore tutte per noi”, sono a ingresso libero e si tengono al martedì e al giovedì dalle 16.30 alle 18.30 all’asilo Girasole di via Robotti 9.

Il programma prevede: “Linguaggio 0-6 anni: fisiologia, patologia, fattori di rischio e counselling familiare” a cura di Elisa Barberis, logopedista (martedì 21 gennaio); “A che gioco giochiamo? Le fasi dello sviluppo del bambino attraverso il gioco” a cura di Giulia Gemme, neuropsicomotricista (giovedì 30 gennaio); “L’alimentazione nei primi anni di vita: curiosità e miti” a cura di Serafina Cardaci, nutrizionista (martedì 4 febbraio).

Il progetto è stato selezionato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È prevista inoltre la disponibilità di un spazio d’ascolto gratuito attivo tutti i martedì mattina (8.30-12.30). Lo spazio d’ascolto si caratterizza come un luogo in cui l’adulto può confrontarsi rispetto ai dubbi o alle criticità che si trova ad affrontare durante il complesso percorso che ci porta a essere genitori. Lo spazio è gestito da psicologi e psicoterapeuti esperti (info e iscrizioni 392 9073785 o areaprogettiazimut@gmail.com).