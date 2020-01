'Il nostro presente è il Gozzano. Lo vivo al massimo'

"Io vivo il presente, gli allenamenti di questi giorni, la partita di domani. Giovedì non dipende da me. Vivo oggi, vivo domani, quello che accadrà giovedì è una decisione della società". Non sa cosa sarà di lui fra due giorni, Marco Martini, che era 'secondo' ed è stato promosso 'primo', al posto di Scazzola. "Resterò? Non resterò? Sono domande che non mi faccio. Io mi concentro sulla partita di domani, giovedì tireremo le somme. Io sono pronto a tutto".

Un traghettatore, concentrato sul suo compito. Neppure lo ha sfiorato l'idea che la sua storia potesse diventare come quella di Gotti all'Udinese: quando il ds Fabio Artico e la società, già sabato sera, gli hanno comunicato il nuovo incarico "a tempo", 'Din Din' ha messo al centro dei suoi pensieri solo preparare la squadra per la gara con il Gozzano.

Gestendo anche le emozioni. "Vero, perché sono momenti emotivamente forti. Anche non facili". Tutti convocati, anche Suljic, out contro il Renate per una botta, già da domenica è tornato a tempo pieno in gruppo, si è allenato, "è disponibile". Unico out è Akammadu.

Un consiglio sull'allenatore a cui affidare l'Alessandria? "Non compete a me dirlo. Sottolineo solo che questa squadra ha grandi valori, tecnici e umani".