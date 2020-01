Banda Tom. L'appello dell'Anpi: partecipino i comuni del territorio

CASALE - Sabato 25 gennaio si terranno le celebrazioni del 75mo anniversario dell'eccidio della Banda Tom a Casale.

Per l'occasione, l'Anpi di Casale ha invitato a partecipare i comuni del territorio con gonfaloni e fasce tricolore. L'appello è stato raccolto e rilanciato da Fabio Olivero, presidente dell’Associazione dei Comuni del Monferrato.

«Insieme per affermare i valori di antifascismo, antirazzismo, democrazia, libertà, responsabilità, pace e dialogo: valori che dovrebbero appartenere a tutte le forze politiche, ma che purtroppo sono terreno di scontro. Dobbiamo essere uniti e tanti, insieme per trasmetterci e trasmettere la voglia di essere parte attiva dell’irrimandabile processo di attuazione integrale della Costituzione: un lascito anche dei ragazzi della Banda Tom e di tutti quei partigiani e quelle partigiane che si sono battuti per quei valori chiaramente scritti nei suoi primi 12 articoli (Principi Fondamentali). Il passato ci insegna il presente e ci aiuta a costruire il futuro» è l'appello di Anpi.