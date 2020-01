Anime in Plexiglass: festa di compleanno

ALESSANDRIA - Festa di compleanno per le Anime in Plexiglass, band alessandrina specializzata nel tributo a Ligabue. Giovedì 23 gennaio appuntamento allo Zettel di via del Prato per una serata di grande musica dedicata al celebre rocker emiliano. Da segnalare che la band alessandrina, attiva dal 1998 e capitanata da Max Chiarlone vanta anche collaborazioni musicali e artistiche con i chitarristi Max Cottafavi e Capitan Fede (Ligabue), Davide Devoti (Vasco Rossi). Alla festa di giovedì (inizio alle 22.30) saranno presenti inoltre alla festa tutti gli amici musicisti per una grande jam session, in collaborazione con laboratorio della musica, Farinelli Group e Ricami e stampe. Ristorazione dalle 19.30 grazie a Dr. Seller.

Info: 392 2625390, 338 2636193.