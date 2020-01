“Dolcissime”: al Progetto Genitori un film per riflettere sul bullismo

ALESSANDRIA - Si terrà venerdì 24 gennaio dalle 20.30, nella sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo in piazza De André, 76, Guardiamo un film insieme?, il cineforum del Progetto Genitori, indirizzato ad adolescenti, pre-adolescenti e le loro famiglie. Organizzato da Cultura e Sviluppo, in collaborazione con l’Associazione La Voce della Luna, durante la serata verrà proiettato Dolcissime, film diretto da Francesco Ghiaccio che affronta il tema dell’amicizia e del bullismo. Per l’occasione sarà presente il regista, che dialogherà con Michele Maranzana, dirigente scolastico del liceo Amaldi di Novi Ligure e Barbara Rossi, esperta di cinema, formatrice e scrittrice.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione sul sito dell'Associazione. E’ inoltre possibile usufruire del servizio gratuito di baby-sitting per bambini dai 3 ai 12 anni (prenotazione obbligatoria).

Dolcissime è una commedia del 2019, diretto da Francesco Ghiaccio. Il film segue la storia di tre amiche inseparabili, costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Mariagrazia, Chiara e Letizia vorrebbero solo essere invisibili. Mariagrazia soffre il confronto con la madre, ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia ha un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Una storia tutta d’un fiato fino all’ultimo tuffo, sull’incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità.

Qui l'intervista al regista Francesco Ghiaccio

Qui la recensione del film