Il sindaco: "Totale vicinanza all'hospice Il Gelso"

ALESSANDRIA - Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco interviene sul 'caso Passalacqua': "A nome dell’amministrazione comunale - le sue parole in una nota diffusa via social - voglio esprimere la totale vicinanza all’Hospice il Gelso di Alessandria, struttura unica e all’avanguardia, gestita quotidianamente in maniera impeccabile. Una struttura la cui storia affonda le sue lontani radici fin dai tempi in cui ero assessore con il sindaco Francesca Calvo, che a suo tempo concesse l’edificio a uso sociale con indirizzo ospedaliero, a cui si aggiunse la ferrea volontà e il grande entusiasmo di tante persone, tra cui è doveroso ricordare l’impegno della dottoressa Gabriella D’Amico".

"Purtroppo - aggiunge il primo cittadino - le modalità con cui sono state pronunciate certe parole mi lasciano sconcertato, ma quello che è certo è che le frasi proferite avevano carattere prettamente personale. Per quanto mi riguarda, prendendo le distanze dalle modalità con cui sono stati espressi pensieri personali irriflessivi, che hanno consentito una troppo facile strumentalizzazione politico-mediatica, mi attiverò fin da subito insieme alla giunta per poter incontrare tutti gli operatori, i volontari dell’associazione 'Fulvio Minetti' e tutti gli amici che fanno parte di questa grande realtà per ribadire loro l’affetto e la grande stima che tutta la città nutre nei confronti della famiglia del Gelso".