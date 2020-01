“Perché i fondi all’hospice?”: Passalacqua nella bufera

ALESSANDRIA - Il consigliere comunale di Forza Italia, Carmine Passalacqua, è di nuovo nell'occhio del ciclone.

Nel corso di una Commissione consiliare, infatti, intervenendo sulla realtà dell'Associazione volontari di Polizia municipale, si è chiesto "come mai si continuino a dare fondi a un ente come l'hospice Il Gelso, gia supportato da Asl e altre istituzioni, piuttosto che ad altri. Lì, in fondo, la gente muore...".

Parole che hanno scatenato una bufera sui social e anche nel mondo della politica, dove il Pd - per bocca dell'ex sindaco Rita Rossa - esclama "vergogna! Questa è la gente che governa la città. Le parole di Passalacqua sono le parole della maggioranza. Ad oggi nessuna condanna dal sindaco. Non c'è riparazione per una simile vergogna, ma mi aspetto le dimissioni di Passalacqua. Se così non sarà, vorrà dire che questo è anche il pensiero della maggioranza".