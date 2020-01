Randazzo sul ring per il titolo il 20 marzo

"Adesso che so la data esatta sono ancora più carico". Luciano Randazzo salirà sul ring, a Bologna, venerdì 20 marzo, per riprendersi il titolo italiano dei superleggeri.

Sarà lo sfidante del detentore, Arblin Kaba, un match già in calendario alcuni mesi fa e poi rinviato per qualche problema fisico, completamente risolto. "Sono in gran forma: ho iniziato la preparazione un paio di settimane fa, con il mio allenatore, Adriano Gadoni. Sabato avrò la prima sessione di sparring a Nichelino, con Grandelli. Subito un avversario impegnativo - confessa Lucio - perché è campione internazionale Wbc".

Randazzo, alessandrino, è tesserato fin dagli inizi per la Pugilistica Valenza e la prima corona l'ha conquistata al palasport valenzano. "Saranno due mesi molto intensi, voglio arrivare al top: prima il titolo, poi potrò dedicarmi anche a progetti oltre confine"