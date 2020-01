Tra bike e corsa, Corrado Vacca si racconta in Enoteca

OVADA - Sudore e chilometri per lui non hanno segreti. Racconterà la sua imprese sportive in Enoteca Corrado Vacca: l’appuntamento è quello di domani sera, venerdì 24 gennaio dalle 19.00. Una vita da biker sulle lunghe distanze, poi la scelta di cimentarsi anche sulla corsa e in particolare con i trail. Tra le imprese di Vacca il completamento del Tour de Geants, la manifestazione che si svolge ogni settembre in Valle d’Aosta e rappresenta una delle competizioni più dure in assoluto.

Un anno Vacca è riuscito anche a completare la doppietta: ultra trail del Monte Bianco e Tor de Geants. «Da biker - ha raccontato - spesso capita di doversi mettere la bici in spalle per camminare. E così ho sempre allenato entrambi gli sport. Un tempo avrei scelto la bici sulla corsa. Ora nelle mie preferenze se la giocano». Dialogherà con Vacca il giornalista Daniele Prato. Al termine apericena a dieci euro.