Dentro all’Interporto il primo simulatore per... carrellisti

RIVALTA SCRIVIA - Sembra quasi un videogioco, di quelli in cui si ha la possibilità di scegliere in che condizioni guidare (notte, giorno, con nebbia o pioggia) per testare le proprie capacità in ogni situazione. Invece il carrello elevatore virtuale utilizzato come «scuola guida» dai corsisti all’Interporto di Rivalta Scrivia è un importante strumento per addestrare i futuri impiegati nei magazzini, ma non solo.

Il muletto virtuale è il fiore all’occhiello del centro di formazione permanente per la logistica all’interno dell’Interporto tortonese e gestito dall’agenzia interinale Synergie. È il primo in Italia a poter disporre di un simulatore del genere, con cento tipi di «esercizi» diversi per tipologia e condizioni di lavoro.