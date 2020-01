Forza Italia, parte l’attacco per mandare a casa il centro sinistra

VALENZA - Il nome e cognome che più interesserebbe, ovvero quello del candidato a sindaco, resta nelle ipotesi. In compenso, Forza Italia snocciola i propri delegati, settore per settore, che non sono proprio assessori in pectore ma, se ragioniamo a lunga scadenza, persone che potrebbero impegnarsi in ambiti specifici qualora il centrodestra vincesse le elezioni di primavera.

Ci si deve accontentare. Così come, al momento, può essere sufficiente (ri)annotare quel che si sa da mesi. E cioè che il centrodestra alle prossime amministrative di Valenza si presenterà compatto. E che Forza Italia, pur nella disgrazia di percentuali da depressione, rivendica, senza alzare la voce, il candidato a sindaco, dal momento che la Lega ha già le guide di Alessandria, Novi Ligure e Tortona, e che i Fratelli d’Italia si sono presi Casale.