Involtini e ravioli, cresce la voglia del cibo cinese

ALESSANDRIA - Si può parlare di un vero e proprio boom nel servizio di pasti a domicilio, con numerose piattaforme online che portano a casa i piatti preparati nei ristoranti locali, sia a pranzo sia a cena. Solo ad Alessandria uno dei siti più diffusi a livello nazionale, Just Eat, aveva calcolato che il food delivery piace così tanto che fa registrare un incremento del 40% sul numero dei ristoranti partner, segno che la richiesta di mangiare a casa come al ristorante - più o meno - c’è eccome.

Sempre in città è un proliferare di ristoranti cino-giapponesi, spesso dalla formula «all you can eat», a volte fusion. Sono una ventina i locali grandi e piccoli che si sono adattati alla moda del momento, proponendo pesce crudo e involtini primavera. All’indomani del Capodanno cinese (25 gennaio) l’Osservatorio di Just Eat offre un dato impressionante: +400% in un anno di ordini per quel tipo di cucina, nel capoluogo. Ravioli e pollo le pietanze più richieste se guardiamo alla sola ristorazione tipica cinese.