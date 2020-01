"Presto tre firme col Comune di Genova. Il teatro? Pronto a pagare"

ALESSANDRIA - Giro di boa, per il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Alla metà esatta del mandato, il primo cittadino parla a tutto campo dei problemi della città e dei progetti di sviluppo.

Sindaco Cuttica, che bilancio è quello dei primi due anni e mezzo di amministrazione? "Sicuramente una fase di rallentamento c’è stata a causa di quanto annunciato dalla Corte dei Conti nel febbraio dello scorso anno: nel momento in cui ti segnalano un passivo di 46 milioni che non sapevi di avere, oltre a una serie di fondi non accantonati che portano il volume delle problematicità a circa 76 milioni di euro, forse in ginocchio ci sei. Si era fatto un programma di mandato che prevedeva determinate cose e abbiamo dovuto cambiarlo, allestendo - grazie alla bravura dei nostri uffici - un Piano di riequilibrio per il quale, attenzione, aspettiamo ancora il via libera dal Ministero. Un ritardo, devo ammetterlo, che un po’ d’apprensione mi mette, perché senza l’approvazione non possiamo aprire mutui o fidi, neanche con la Cassa depositi e prestiti".

