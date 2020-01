SiCobas: dopo la manifestazione ancora scioperi

TORTONA - Dopo la manifestazione di mercoledì mattina davanti alla prefettura è in atto da questa notte nel polo logistico di Rivalta Scrivia davanti ai magazzini Coop uno sciopero per il reintegro dei 'licenziati politici' ex-Clo e la libertà di organizzazione sindacale e sciopero per tutti i lavoratori.

"Contro lo sfruttamento, i licenziamenti e la repressione - dichiarano dal sindacato - la risposta è la solidarietà nella lotta. Restando tutti uniti si vince e solo la lotta paga: andremo avanti fino alla vittoria."

Sul luogo sono già intervenute a presidiare la situazione le forze dell'ordine ma per il momento non si segnalano scontri o tentativi di sgombero.