A Rivarone la Notte dei Racconti: le istruzioni per partecipare

RIVARONE - Sabato 29 febbraio alle 21.15 al Salone dei Ciliegi di Rivarone, l'associazione Arca organizza la seconda edizione de "La notte dei racconti". Chi fosse interessato a partecipare dovrà inviare il suo racconto (o di un altro autore) a info@rivaronesi.it entro e non oltre il 16 febbraio.

I testi non dovranno superare i 5 minuti di lettura e potranno essere accompagnati da una foto (facoltativa) che verrà proiettata durante la lettura. I testi scelti per la "Notte dei racconti" saranno comunicati entro il 24 febbraio. Come l'anno scorso, non non ci sono premi e nemmeno classifiche: «solo il piacere di leggere, ascoltare, immaginare» spiegano gli organizzatori.