“Beauty & The Gasp”: a teatro per beneficenza

ALESSANDRIA - Un gruppo di amici, bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, che condividono una passione comune per le arti dello spettacolo, che amano stare insieme e fare del bene. Si tratta della compagnia teatrale amatoriale Gasp (Giovani Artisti San Paolo) di Alessandria che domenica 26 e lunedì 27 gennaio calcheranno il palcoscenico del Teatro Alessandrino di via Verdi.

Lo faranno con il musical Beauty & The Gasp, tratto dalla fiaba La bella e la bestia. Lo spettacolo di domenica inizierà alle 17, mentre quello di lunedì alle 9.30 sarà aperto agli alunni della scuola primaria.

«Dopo il successo di ‘Beauty & The Gasp’, i ragazzi tornano nuovamente in scena - commenta Luisa Bernardini del Gasp - Obiettivo primario della compagnia è dar modo ai ragazzi di socializzare e trascorrere in modo divertente il pomeriggio. Lo spettacolo ha come finalità benefica quella di sostenere l’associazione Ave Nahele», nata nel 2016 in memoria di Nahele Cattaneo, morto prematuramente dopo aver affrontato coraggiosamente una dura malattia.

«Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare a un progetto di musicoterapia all’ospedale infantile alessandrino - racconta Bernardini - Il messaggio è quello di far capire ai ragazzi che anche loro possono aiutare e contribuire alla realizzazione di un progetto così importante». Gasp aveva aiutato l’associazione Il sorriso di Elena, che ha come scopo la raccolta fondi per progetti di sostegno all’infanzia.

Per prenotazioni, contattare il numero 347 2443029.