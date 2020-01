Fochesato e le belle fiabe per i dieci anni della biblioteca

ARQUATA SCRIVIA — Questo pomeriggio, sabato 25 gennaio a partire dalle 16.30, il centro di cultura dedicato a Gaetano Poggi di Arquata Scrivia farà un tuffo nel mondo della fiaba grazie all’incontro formativo con Walter Fochesato. L’iniziativa si terrà nella sala Juta di via Buozzi ed è stata voluta dall’amministrazione comunale per celebrare il decimo compleanno della biblioteca (dalla riapertura ai servizi in seguito ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento conclusi nel 2010).

Fochesato, uno dei massimi esperti locali di illustrazione e letteratura dell'infanzia, avrà modo di fare un excursus sulla funzione della fiaba e, a seguire, presenterà alcune letture tratte da "A főa do bestento", volume scritto a quattro mani con Pino Boero nel quale ha raccolto numerose fiabe popolari della Repubblica di Genova (territorio assai vasto che toccava alcuni lembi dell'attuale Basso Piemonte, tant'è vero che nel libro sono presenti anche fiabe delle nostre valli).