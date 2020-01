Il Monferrato? Con la Velina su Italia Uno

MOLETO - Si è conclusa a Moleto (Ottiglio) la prima puntata di Ncc - Navigazione con Conduttore, quiz on the road su Italia Uno condotto dall'ex velina Maddalena Corvaglia e dall'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. La puntata è andata in onda oggi alle 13.45. Piemonte protagonista, così come il Monferrato, oggetto di domande ai concorrenti. Un esempio? La città di provenienza dei Krumiri...

Si spiega così l'avvistamento dei due vip nel pittoresco borgo a novembre 2019.