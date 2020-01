Morte Ambra, perquisizione in atto in un appartamento di via Volta

VALENZA - I Carabinieri hanno ascoltato famigliari e amici di Ambra Pregnolato, la maestra di 41 anni, trovata morta nel suo appartamento di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, al numero 5. Indagini che sono proseguite tutta la notte. I reparti della Scientifica e dei Ris sono al lavoro dalle prime luci dell’alba sia nella zona dove abitava la vittima che in via Volta dove da ore stanno stazionando i militari. Un alloggio, in particolare, è sotto la lente d’ingrandimento degli esperti. La presenza delle forze dell’ordine non è passata inosservata ai tanti residenti.

-->FOTOGALLERY: IL RITROVAMENTO<--

È praticamente certo che il sostituto procuratore Alessio Rinaldi disponga l’autopsia. Determinante individuare l’ora del decesso, e ricostruire le ultime ore di vita della donna. Seppur si stia indagando a 360 gradi, non è escluso che ci si stia focalizzando sulle frequentazioni della donna.

Il corpo di Ambra Pregnolato è stato trovato ieri, poco dopo le 13, dal marito che, sconvolto ha avvertito i soccorsi.