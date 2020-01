Plastipol e Cantine Rasore in casa per l'ultima di andata

OVADA - Si chiude in casa il girone di andata delle ovadesi del volley. Apre il sabato del Geirino la Cantine Rasore che trova sulla sua strada la Pallavolo Scurato, l'altra novarese del girone. Sfida sulla carta abbordabile per Fossati e compagne alla disperata ricerca di punti che muovano la classifica. Successo possibile a patto di aumentare l'autonomia delle ultime uscite in cui il sestetto biancorosso ha giocato al suo meglio per un set e mezzo lasciando poi campo all'avversaria di turno. Alle 21.00 scende invece in campo la Plastipol priva di Nistri e Mangini che se la vedrà con il Cerealterra. Sfida delicata contro una formazione che arriva a Ovada con quattro lunghezze di distacco. Il campionato della squadra di Suglia è diviso in due: un buon inizio, il cambio di scenario con l'infortunio del palleggiatore titolare. Sabato scorso la formazione sperimentale schierata a Biella ha tenuto il campo più che egregiamente. Servono però punti per evitare di essere risucchiati in posizioni di classifica meno sicure.