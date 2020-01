Ponte sull’Orba, in primavera il cantiere

SILVANO D'ORBA - È legato alla riapertura della provinciale 155, al momento interrotta a causa del crollo di un tratto di strada in località Pratalborato, l’intervento previsto sul ponte sull’Orba di Silvano. «Abbiamo deciso di attendere – spiega il sindaco Pino Coco – per non gravare ulteriormente su una situazione già congestionata a livello di viabilità». In questi giorni l’ufficio tecnico del paese è al lavoro per la redazione del bando che servirà a individuare l’azienda che si occuperà dei lavori. Nel contempo è in definizione l’importo complessivo dei lavori a base di gara. L’obiettivo è di partire entro la prossima primavera.

«Dipende tutto dalla situazione della “Ovada–Novi”. La speranza è che possano fare presto – spiega l’architetto Angelo Pestarino –. Poi si potrà procedere con questo intervento di manutenzione straordinaria. La parte strutturale rimarrà esattamente com'è adesso, mentre si andrà ad operare nell’apparato del ponte, sia nella zona interna (per la sostituzione dei ferri, ormai usurati, con particolare attenzione al calcestruzzo) sia in quella esterna». Il ponte resterà chiuso per tutta la durata di un cantiere che, dopo anni di pro