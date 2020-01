Giuliana Busto, presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime d’Amianto, commenta il rinvio a giudizio per omicidio volontario plurimo aggravato di Stephan Ernest Schmidheiny, ultimo proprietario dell’Eternit Italia ancora in vita, giunta venerdì dal Gup di Vercelli. Il processo per 392 morti Casalesi inizierà davanti alla Corte d’Assise di Novara il 27 novembre 2020.