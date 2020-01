Ovadese: "Prestazione sotto le possibilità di molti di noi"

OVADA - Sarebbe stata una giornata nera con la sconfitta. Anche con il pareggio l'Ovadese Silvanese deve fare i conti con una situazione oltremodo delicata. Una prestazione per certi versi sconcertante quella con il Carrara90. Figlia di equivoci tattici che continuano a riproporsi anche dopo il restyling della difficoltà con i giovani costretti a giocare per regolamento e di un quadro psicologico a dir poco deficitario. Il primo a rendersene conto è l'allenatore. "Abbiamo una fragilità mentale e difensiva incredibile - ha ammesso dopo il fischio finale Roberto Pastorino - Facciamo errori che poi ci trasciniamo e ci mettono nelle condizioni di non giocare con serenità e farne degli altri". In campo si è vista l'ennesima formazione diversa. In difesa una linea composta da destra da Panariello, Donà, Pietro Pastorino e Roncati. A centrocampo il ritorno di Lovisolo con Porrata e Sala. In avanti Rosset, Minardi e il rispolverato Cartosio a sinistra. "Non riusciamo mai a segnare nei momenti in cui dovremmo farlo - l'analisi dell'allenatore nero arancio - Poi ci innervosiamo e questo peggiora la qualità del nostro gioco. Per me non è una questione fisica".

In alcuni momenti i giovani del Carrara90 hanno corso visibilmente di più dei padroni di casa. Il pareggio, di per sè risultato molto negativo, mal si combina con i risultati degli altri campi. Mette la freccia addirittura il Barcanova che ha steso la Santostefanese nella gara più sorprendente di giornata. Vittoria anche per il Cit Turin con l'Asca, un punto per il Mirafiori con l'Arquatese. La sensazione è che la quota per la salvezza diretta si stia leggermente alzando. "Abbiamo ereditato - ha concluso l'allenatore - una situazione difficile. A Trofarello abbiamo avuto una buona occasione per iniziare a cambiarla non l'abbiamo sfruttata. Sapevamo dell'importanza della gara di oggi (ieri ndr). La tensione ci ha giocato un brutto scherzo". Domenica a Valenza bisogna provare a recuperare i punti persi per strada.