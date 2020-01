Controllati cinque locali ad Acqui: multe per quattro

ACQUI TERME - Servizi straordinari di controllo disposti dalla Questura di Alessandria nella serata di venerdì 17 gennaio ad Acqui Terme. Sono state sottoposte a controllo cinque attività commerciali adibite alla vendita di cibi e bevande del centro e della periferia.

Dalle verifiche effettuate sono emerse irregolarità. A quattro dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative. Tra le irregolarità riscontrate mancata esposizione della licenza, della tabella con gli orari, dei cartelli di divieto di fumo, del listino prezzi, oltre a irregolarità relative alla normativa sulla video sorveglianza.

In uno degli esercizi pubblici si è constatata, inoltre, la presenza di un “addetto all’accoglienza”, che in realtà svolgeva la mansione di “buttafuori”, senza essere in possesso dei titoli necessari. In totale sono state comminate multe per oltre 32mila euro.