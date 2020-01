In auto con il portafoglio di un'anziana. Tre indagati

ALESSANDRIA - Giovedì scorso alle 14.20, il personale della Squadra Volanti della Questura di Alessandria è intervenuto nei pressi del Penny Market di via San Giovanni Bosco dopo una segnalazione relativa a tre soggetti sospetti a bordo di una Wolkswagen Golf blu.

Gli agenti hanno rintracciato l'auto poco dopo in via Casalbagliano e l'hanno sottoposta a controllo. I tre occupanti, tutti rumeni, sono stati identificati: un 27enne residente a Cuneo, un 26enne e un 23enne residenti in Francia, tutti con precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio.

Perquisito il veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto un portafoglio da donna con 260 euro e i documenti di un'anziana residente ad Alessandria del quale i tre non hanno saputo dare spiegazioni. Dagli accertamenti è emerso come la signora fosse stata derubata poco prima ad un bancomat di corso Acqui. I tre, dopo la fotosegnalazione di rito, sono stati indagati in stato di libertà con l'accusa di ricettazione.

Nei confronti di T. P. C., residente a Cuneo, veniva, inoltre, notificato la misura di Prevenzione del Divieto di Ritorno nel Comune di Alessandria per la durata di tre anni, a firma del Questore di Alessandria