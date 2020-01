La Novese tiene il passo della prima

Il punto sulla giornata di campionato dalla serie D alla Terza Categoria.

SERIE D

Seconda vittoria consecutiva per il Casale, che soffre, ma espugna 3-2 Bra. La squadra di Buglio prima si porta sul parziale di 3-0, poi cala vistosamente e rischia di farsi raggiungere, ma alla fine festeggia un'affermazione pesantissima. E la classifica si fa sempre più interessante.

BRA-CASALE 2-3 pt 23' Coccolo (C), 40' Poesio (C); st 13' Cintoi (C), 23' e 35' rig. Casolla (B)

ECCELLENZA

Torna a vincere il Derthona, che regola il Vanchiglia e che ritrova i tre punti dopo una lunga astinenza. La capolista di Pellegrini attacca sin dalle prime battute con continuità, ma deve attendere la ripresa per rompere l'equilibrio. Il primato è sempre condiviso, perchè il Saluzzo vince 5-3 sul terreno dell'Atletico Torino. Ancora una domenica amara per il Castellazzo, battuto 1-0 a Chisola al termine di una gara equilibrata. Decide un episodio, con i locali che sfruttano un rigore.

HSL DERTHONA-VANCHIGLIA 2-0 st 15' Russo, 39' Maione

CHISOLA-CASTELLAZZO 1-0 pt 20' Rizq rig.

PROMOZIONE

All'Acqui basta un rigore. La squadra di Merlo batte a domicilio la Valenzana Mado e avanza ancora in classifica. Beffa conclusiva per l'Asca, mentre i minuti finali sorridono all'Ovadese Silvanese, che ringrazia il giovane Cazzulo.

VALENZANA MADO-ACQUI 0-1 pt 40' Innocenti rig.

MIRAFIORI-ARQUATESE 1-1 pt 30' Palmieri (M) rig.; st 30' Acerbo (A) rig.

CIT TURIN-ASCA 3-2 pt 10' e 28' Salvador (C), 40' Giannicola (A); st 20' Ravera (A), 49' Djoka (C)

OVADESE SILVANESE-CARRARA90 2-2 pt 20' Anchan (C), 35' Rosset (O); st 40' Anchan (C), 48' Cazzulo

GAVIESE-TROFARELLO 2-1 pt 10' Myrta (G), 45' Mainardi (T); st 10' Chiarlo

PRIMA CATEGORIA

Nel girone G non cambia nulla al vertice: vince la Luese, tengono il passo Novese e Sexadium. Una rete di Giordano a tempo scaduto lancia la Pozzolese, corsara sul terreno della Don Bosco. Il Solero sfiora l'impresa col Calliano, che pareggia in 9 a tempo scaduto.

TASSAROLO-LUESE 0-1 st 10' Cabella rig.

SPINETTA-NOVESE 0-1 pt 45' Rolleri

FULVIUS-SEXADIUM 1-2 pt 30' Dell'Aira (S), 45' Beltrame (F); st 2' Dell'Aira (S)

MONFERRATO-FELIZZANO 1-1 pt 45' Bellio (M); st 10' Manzone (F)

CANOTTIERI-SAN GIULIANO NUOVO 0-3 pt 1', 9' Pasino; st 21' Pasino

SOLERO-CALLIANO 2-2 pt 20' (C), 35' Camarchio (S); st 18' Camarchio (S), 46' (C) rig.

DON BOSCO AT-POZZOLESE 1-2 pt 23' Merlo (P); st 11' rig. (D), 43' Giordano (P)

JUNIOR PONTESTURA-BIOGLIESE 2-1 pt 45' Temporin aut (B); st 5' Geminardi (J), 20' Roccia (J) rig.

VALLE CERVO-STAY O PARTY 0-1 st 38' Colangelo

SECONDA CATEGORIA

Il campionato ricomincia domenica 9 febbraio, ma oggi si è giocato un recupero nel girone I. Pesante l'affermazione della Pastorfrigor guidata da Fabio Borlini, che conquista tre punti importanti e prosegue l'inseguimento alla vetta della graduatoria, occupata dalla corazzata Psg.

PASTORFRIGOR-MONCALIERI 1-0 pt 43' Vetri

TERZA CATEGORIA

Cambio al vertice della classifica: le Pizzerie Riunite conquistano la vetta battendo la Valmilana, sconfitta esterna per il Villaromagnano che cede al Garbagna. Boys e Vignolese si fermano sul nulla di fatto. Nel girone di Asti, è una giornata positiva per Europa e Bergamasco, capaci di vincere e di avvicinare il Mombercelli primo della classe.

Audax Orione - San Giuliano Vecchio 1-0 st 15’ Zaccaria (A)

Aurora Pontecurone - Tiger Novi 4-3 pt 2' Antonioli (T), 25' Curone (A), 43' Bianchini (T); st 10' Chilelli (A), 40' Bivona (A), 43' Curone (A), 48' Ciliberto (T)

Boys Calcio - Vignolese 0-0

Garbagna - Villaromagnano 3-1 st 15’ Gemme (V), st 18’ e st 25’ Boero (G), st 30’ Castellano (G)

Lobbi - Stazzano 1-6 pt 20’ Kalissa (S), st 4' Tourè (S), st 8’ e st 12’ Risso (S), st 25’ e st 28’ Milieni (S)

Lerma - Predosa 1-1 pt 35’ rig. Mancuso (P), st 15’ Pestarino (L)

Valmilana - Pizzerie Riunite 2-4 pt 20' G. Giordano (P), 25' Carrubba (V), 35' A. Giordano (P), 40' Zanella (P); st 20' G. Giordano (P), 35' Barboglio (V)

Annonese - Ozzano Ronzonese 0-1 pt 4’ Orsogna

Castelletto - Mirabello 2-1 pt 20’ rig. Celaj (C), st 5’ Valleri (M), st 25’ Dema (C)

Castelnuovo - Europa Bevingros 2-4 pt 25’ e st 42’ Gordon (E), pt 35’ aut. Melendez (C), pt 43’ Ezenwa (E), st 12’ e st 45’ Michieli (C)

Montiglio - Bergamasco 2-5 pt 40’ Mejber (B), st 10’ e st 15’ Gustave (B), st 20’ e st 27’ Manfrinati (B)