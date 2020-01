Tortona: esce di strada con l'auto dopo aver bevuto

TORTONA - I Carabinieri del Radiomobile di Tortona, intervenuti sul luogo di un sinistro sulla ex Ss 10 che ha visto coinvolta un'auto uscita di strada autonomamente, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente, un cinquantatreenne originario di Gela. Gli è stato riscontrato un tasso alcoolemico superiore al limite di legge.