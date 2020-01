La memoria del maresciallo tradisce il rapinatore seriale di Casale

È stata ribattezzata “Giusta Causa” l’indagine lampo dei Carabinieri di Casale che ha permesso di identificare e arrestare (ora è in carcere a Vercelli) il 34enne marocchino Mohammed Ahabchane, responsabile delle tre rapine avvenute a Casale nel pomeriggio del 21 gennaio scorso.

L’uomo, armato di una pistola (rivelatasi poi un giocattolo), spostandosi facilmente a bordo di una bicicletta, aveva scelto con cura le proprie vittime, tutte donne. A tradirlo è stata la memoria di un maresciallo dell’Arma, che, già noto alle forze dell’ordine, lo ha riconosciuto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’uomo è stato così tratto in arresto al suo domicilio di via XX Settembre.