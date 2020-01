Barletti: siglata una convenzione con la Fondazione Agrion

OVADA - È volta a favorire la collaborazione scientifica tra i due enti la convenzione triennale sottoscritta ieri mattina dall'Istituto Barletti di Ovada e dalla Fondazione Agrion, la realtà piemontese che si occupa di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. L'idea di unire le forze per questo progetto è nata dal recente inserimento dell'indirizzo di studio "Agraria, agroalimentare e agroindustria" con articolazione in "Viticoltura enologia" nel programma didattico del centro formativo ovadese. Alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa e dei sindaci Paolo Lantero (Ovada) e Gerardo Pisaturo (Carpeneto), il preside Felice Arlotta e il presidente dell'ente Giacomo Ballinari hanno sancito un accordo che prevede un impegno comune che possa portare allo sviluppo di proposte per valorizzare i dati tecnico-scientifici delle ricerche svolte congiuntamente. Maggiori informazioni sul numero de "Il Piccolo" in edicola da stamattina, martedì 28 gennaio.