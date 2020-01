Gigi Marini con "50 anni di Colore" al Castello

CASALE - Si inaugura sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17 nelle sale del Secondo piano del Castello del Monferrato la mostra "50 anni di colore" di Gigi Marini; un’esposizione per celebrare il mezzo secolo di attività dell’artista casalese.

«Era il marzo del 1970 quando, con un gruppo di amici allestimmo una collettiva all’interno del distributore di carburante dismesso in viale Morozzo San Michele, in prossimità del ponte sul Po – spiega Gigi Marini –; e oggi, cinquant’anni dopo, nella splendida cornice del Castello del Monferrato festeggio l’importante traguardo con una carrellata delle opere che raccontano questo lungo percorso artistico e umano».

Le opere esposte saranno una settantina e ripercorrono l’evoluzione di Gigi Marini, che già a 16 anni capisce, mentre collaborava con i suoi fratelli disegnando cataloghi, depliant e loghi per aziende, che la grafica sarà una parte indissolubile della sua vita.

Dopo alcune esperienze espositive personali, fonda con alcuni amici il gruppo La Sfera esponendo in gallerie in Piemonte e Lombardia. Sciolto il gruppo, riprende a esporre in gallerie e spazi comunali in Piemonte: ultima data settembre 1983. Trent’anni dopo, nel 2013, ritorna, con il patrocinio del Comune, a esporre a Casale Monferrato nell’ex chiesa della Misericordia con lavori inediti, concettualmente diversi.

La prima esposizione al Castello del Monferrato è nel maggio 2014, che ripeterà due anni dopo. Nel 2017, invece, espone ad Alessandria nella struttura gotica della ex Chiesa di San Francesco.

«È con immenso piacere che ospiteremo le opere di Gigi Marini al Castello del Monferrato – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia - un’occasione per celebrare una carriera artistica lunga cinquant’anni. Per la città e il territorio sarà l’occasione per ammirare, in una volta sola, l’evoluzione di un artista che ha fatto del colore la sua firma».

La mostra 50 anni di colore sarà aperta fino al 23 febbraio 2020 nelle sale del Secondo piano del Castello del Monferrato il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.