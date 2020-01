Gruppo Stat: fatturato 2019 in aumento

CASALE - Con alle spalle l'anno del centenario, è tempo di bilanci per il Gruppo Stat. Il fatturato 2019, che viene quantificato in queste settimane, si preannuncia in aumento rispetto al 2018, anno dai risultati già degni di nota con un volume di 36.544.000 euro e una crescita del 13% rispetto al 2017.

Il Gruppo oggi rappresenta cinque marchi del trasporto bus: Stat Turismo – Autoticino di Stac, i genovesi Volpi, Callero e Pesci e le agenzie di viaggio Stat Viaggi (Casale-Vercelli-Asti), Sassone (Casale), Goldtravel (Valenza) e Geotravels (Genova).

In questi giorni, a testimonianza della vitalità e fiducia nel futuro, Stat Viaggi presenterà la possibilità di avere una anteprima della propria vacanza in realtà virtuale, sperimentando con un opportuno visore Vr, città, strutture di accoglienza; persino interagendo con esse.

I 110 bus attualmente in servizio hanno totalizzato circa 8 milioni di chilometri in Europa nel 2019, in crescita rispetto all'anno precedente. Un traffico che ha permesso di movimentare oltre 1.200.000 di viaggiatori. Ottima performance anche per il settore viaggi che ha visto oltre 25.000 persone usufruire dei tour organizzati in bus, fiore all'occhiello delle agenzie del Gruppo Stat e raccolti in un catalogo che sta registrando una crescita di oltre il 20%, venduto direttamente dalle agenzie di proprietà del Gruppo e da una rete commerciale di circa 300 agenzie terze a cui si aggiunge il mondo dei viaggi d’istruzione.