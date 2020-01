“Il problema non è il ragno”: Daria Ubaldeschi presenta il saggio in sette racconti

ALESSANDRIA - Raccontare di sé e della propria professione di psicoterapeuta: questo la novese Daria Ubaldeschi ha inteso fare in tutti e sette i racconti che compongono il saggio Il problema non è il ragno che sabato 1° febbraio alle 18 presenterà negli spazi dell’associazione culturale e artistica Al51Lab, in via Trotti 47.

Uno stile accattivante, adatto per lettori dai 16 anni in su, in cui le competenze acquisite sia con gli studi universitari in Psicologia, sia con la pratica dapprima come docente degli specializzandi e attualmente con un incarico al day hospital oncologico dell’Ospedale di Ovada, affinate con la frequentazione appassionata ai corsi di narrazione tenuti presso la Scuola Holden di Torino fondata da Alessandro Baricco.

Daria è un ex aracnofobica, così è spiegato il titolo del libro, ma anche il senso profondo di questo progetto, basato sulla possibilità di utilizzare la narrazione come aiuto pratico per cambiare il proprio di vista, per aiutare sé stessi vedere il mondo con occhi diversi. Una scelta posta in evidenza anche da Andrea Vignoli, che firma la prefazione, secondo il quale questo libro tratta soprattutto “di come si possano prendere le parole, i sentimenti, le conoscenze e ribaltarli, piegarli come un fabbro per dare vita a concetti acrobaticamente belli. Daria è un artigiano, capace di forgiare parole e sentimenti”.