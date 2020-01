Ovadese Silvanese: la Juniores strappa un punto al CBS

OVADA - Primo punto del 2020 per la Juniores Regionale dell'Ovadese Silvanese sul campo del CBS. Un pareggio (1 a 1) meritato a conclusione di un match disputato a viso aperto da entrambe le formazioni. Ospiti largamente rimaneggiati per l’indisposizione di Costantino, degli infortuni di Murchio, Musso, Apolito, Ventura, Vecchiato e degli squalificati Cipollina e Perassolo. Pronti, via e dopo 4 minuti Cazzulo si è fatto vedere nell'area di rigore dei torinesi: il tiro è terminato alto; al 16’ viene chiamato in causa Carlevaro che devia e al 31’ il vantaggio locale: Perfumo perde palla, ne approfitta Messina che tira a fil di palo. Nella ripresa dopo che l’Ovadese Silvanese reclama un rigore, al 21 il pari di Mazzotta che anticipa tutti sotto porta un cross dalla destra di Pellegrini. Al 32’ è il CBS a reclamare il rigore, al 34’ rovesciata di Mazzotta a fil di palo e al 42’ Gallo allontana dalla linea di porta. Sabato si ritorna a Silvano d’Orba per ospitare il San Giacomo Chieri.

Nel prossimo fine settimana, inoltre, riprenderanno a pieno ritmo anche i campionati giovanili. Il ritiro dal campionato della squadra del Sale ha impedito agli Allievi fascia B di mister Biagio Micale di scendere in campo già domenica scorsa. Per sabato prossimo impegno a Castelceriolo contro il Castellazzo. Di scena a San Salvatore invece gli Allievi di Silvio Pellegrini e ad Alessandria con la Don Bosco i Boys di Biato. Domenica 2 al Moccagatta i Giovanissimi 2006 primi nel girone affrontano alle ore 15 l’Arquatese.