"Retroporto a Piacenza? Alessandria è e sarà protagonista"

ALESSANDRIA - Le parole del sindaco di Piacenza dopo la firma del protocollo sulla logistica con le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia hanno messo in fibrillazione la politica alessandrina.

"Piacenza ‘scippa’ Alessandria? - sorride l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi - Il sindaco della città emiliana può dire quello che vuole, ma il protocollo dice altro. Se si voleva fare a meno di una cabina di regia complessiva, bastava dirlo e non si faceva... Perché Piacenza, esattamente come Alessandria, è stata individuata come Zls (Zona logistica speciale) nel Decreto Genova".

"E - prosegue - se si va a leggere con attenzione il documento, si fa riferimento anche al tema dei collegamenti ad alta velocità, con una tratta Frecciarossa Genova-Tortona-Piacenza-Bologna-Roma sulla nuova linea del Terzo valico che darebbe enormi vantaggi alle tre regioni».