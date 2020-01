Casa delle Donne: le voci delle donne afroitaliane e il sogno di un futuro diverso

ALESSANDRIA - Può un libro essere un atto di accusa sull’immobilità della società in cui viviamo e al tempo stesso un passo concreto per costruire in modo differente il domani? Future. Il domani narrato dalle voci di oggi è un’antologia curata da Igiaba Scego, una raccolta di scritti di 11 autrici afrodiscendenti che raccontano dal proprio punto di vista l’Italia di oggi, l’intreccio di generazioni, l’importanza delle radici e il sogno di un futuro diverso. Giovedì 30 gennaio alle 21 alla Casa delle Donne di piazzetta Monserrato, sarà ospite Marie Moïse, redattrice di Jacobin Italia e tra le voci del libro. Il suo scritto, potente e intenso, compone, insieme ai racconti delle altre autrici, la ricerca di nuove idee, una nuova lingua, prospettive forti, differenti e inesplorate.