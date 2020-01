Culturalmente: alle Madri Pie incontro sull'antiquariato

OVADA - È in programma per stasera, giovedì 30 gennaio, il terzo appuntamento di "Culturalmente", il ciclo di incontri "per chi ha sete di cultura" organizzato dall'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada. Dopo Gabriele Lanza, giovane atleta ovadese di sledge hockey - intervistato da Federico Salmetti - e Cristian Catto, il 25enne ballerino di Vinchio, che sta girando l’Italia con lo spettacolo “Mary Poppins”, ora è la volta di Roberto Repetti, ospite e relatore del dibattito intitolato "Antiquariato: come riconoscerlo e difendersi dai falsi".

«Il tema affascina - spiegano dalla scuola di via Buffa -, stupisce habitué e neofiti, ci è sembrato interessante, visto anche il successo del mercatino dell'antiquariato in Ovada che richiama molti visitatori, grazie ad un impegno notevole della pro Loco». L'incontro con un operatore del settore rappresenterà l'occasione, per orientarsi in un mondo complesso e sfaccettato, con la possibilità di imparare anche a difendersi dalle truffe. L'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.