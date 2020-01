Maltrattamenti e sequestro di persona: arrestato 19enne. Vittima la moglie

SAN MICHELE - Una violenza brutale contro al moglie, madre dei suoi tre figli piccoli. Il giovane è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sequestro di persona. Il 19enne è in carcere.

I fatti si sono verificati venerdì 17 gennaio, a San Michele.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dove la donna aveva cercato aiuto, bussando con forza alla loro porta. Non sono però riusciti ad aprire in tempo perché il ragazzo l’ha raggiunta, trascinata per i capelli gettandola giù dalle scale con un calcio. Poi l’ha caricata in macchina ed è ripartito. Lei era in vestaglia e senza scarpe.

Quando i poliziotti sono arrivati nella palazzina dove abita la coppia, hanno trovato copiose tracce di sangue lungo le scale.

Grazie alle testimonianze dei vicini hanno ricostruito la drammatica situazione famigliare e capito la direzione presa dal giovane: la zona del lungo Tanaro dove era solito andare per ‘educare’ la moglie, picchiandola violentemente lontano da occhi e orecchie indiscreti. Bloccato in un’area di sevizio mentre faceva rifornimento all’auto, il 19enne è stato arrestato, la moglie salvata da quell’inferno.

