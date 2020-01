Polizia Municipale: nel 2019 multe per oltre 180 mila euro

OVADA - Ammonta a 187.040 euro il totale delle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Ovada nel corso del 2019. All’interno c’è tutto ciò che concerne il codice della strada, dalle multe per la sosta in aree inadeguate, alle infrazioni negli stalli a pagamento, fino alle più comuni violazioni sulle strade cittadine. L’importo indicato sarà poi integrato entro l’approvazione del rendiconto di bilancio per il 2019.

Da verificare in realtà quanto del denaro indicato nei verbali finirà effettivamente nelle casse del Comune. Secondo quanto si legge nel documento, al 31 dicembre 2019 erano stati già incassati 105.737 euro. I dati di tutti i verbali vengono conservati nell’archivio della Polizia Municipale che in seguito avvierà le procedure per l’effettiva riscossione delle somme dovute.