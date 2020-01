Questura: controlli straordinari nell'area della stazione

ALESSANDRIA - La Questura di Alessandria ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio in particolare nell’area di Piazzale Curiel e giardini antistanti la stazione ferroviaria.

Il personale della Questura di Alessandria è stato coadiuvato da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Nel corso dell'operazione sono stati identificati tre extracomunitari.

Un ventiseienne marocchino, pluripregiudicato, destinatario di un rintraccio per notifica di una violazione amministrativa. Lo stesso, inoltre è risultato destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Un quarantasettenne marocchino pregiudicato con il permesso di soggiorno non debitamente aggiornato che è stato invitato a regolarizzare la sua posizione. Un venticinquenne algerino, pregiudicato e irregolare in Italia, già sottoposto a controlli di polizia e invitato a regolarizzare la sua posizione.