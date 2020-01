"Gli affari? Vanno bene. Ma questa zona è isolata"

ALESSANDRIA - «Siamo rimasti in due, noi e quelli del negozio dall’altra parte della strada. Questa è una zona importante, è brutto essere isolati». Nicoletta, del Bar Lucky’s, fotografa la situazione di via Casalbagliano, una zona importante della città che nel corso degli anni è stata completamente dimenticata.

«Gli affari vanno bene - prosegue Nicoletta - non ci possiamo lamentare, ma se la zona offrisse qualche alternativa in più penso che tutti potrebbero beneficiarne. Per quanto riguarda la sicurezza posso dire che vorremmo più controlli, soprattutto d’inverno, da una certa ora in poi, abbiamo paura».